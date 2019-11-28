Девушка пыталась залезть в дом подруги и застряла в печной трубе

Жительница американского города Финикс, штат Аризона, застряла в печной трубе, когда вместе с подругой пыталась забраться к ней в дом. Об этом сообщает сайт Fox10 Phoenix.

Вечером 27 ноября 17-летняя девушка, чье имя не сообщается, и ее подруга Ясмина (Yasmine) хотели попасть к последней домой, пока ее родители были в кино. Дом был заперт. Подростки испробовали много способов попасть внутрь, но у них ничего не получалось. Тогда подруга Ясмины предложила забраться в дом через печную трубу.

Она поднялась на крышу, залезла в дымоход и застряла. Осознав свою ошибку, девушка запаниковала. Она стала кричать и звать на помощь. Для спасения подростка пришлось вызывать пожарных.

Спасателям потребовалось 40 минут, чтобы извлечь девушку из трубы. Они залезли на крышу и вытянули ее оттуда. Подруга Ясмины вся была покрыта сажей, но улыбалась. Она не получила серьезных травм.

Как выяснилось, дымоход был заблокирован, а Ясмина не знала об этом. Когда ее родители узнали о произошедшем, они поспешили домой и отчитали девушек.

Ранее сообщалось, что двух подростков из графства Линкольншир, Англия, засосало в трубу по дороге из школы. 12-летний Юан Боттомли (Euan Bottomley) шел с другом домой, поскользнулся и упал в глубокую лужу, его о затянуло в трубу, которая пролегала на дне; его друг поспешил на помощь и тоже попал в трубу.

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