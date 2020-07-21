Воробьев оценил экономические потери Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Подмосковья недополучит около 130-150 миллиардов рублей из-за коронавируса, в связи с чем придется отложить реализацию некоторых проектов. Так экономические потери Московской области оценил губернатор Андрей Воробьев, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Воробьева, распространение коронавирусной инфекции стало серьезным ударом для экономики Подмосковья. Губернатор объяснил, что 26 процентов валового регионального продукта в нормальных условиях обеспечивается торговлей, которая больше всего пострадала из-за коронавируса. При этом регион потратил несколько десятков миллиардов рублей на выплату пособий, закупку средств защиты, лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Губернатор заявил, что задача — восстановить экономику, чтобы спрос и потребление были на высоком уровне, а предприятия работали на всю мощь. По его словам, властям придется пересмотреть планы реализации некоторых проектов и отложить какие-то из них. Он добавил, что в срок постараются выполнить самые востребованные проекты, связанные с социальными обязательствами, и отметил, что придется отложить ввод новых линий системы Московских центральных диаметров (МЦД), связывающих столицу с Подмосковьем. Первые две линии уже запущены, МЦД-3 планировалось ввести в строй в 2021 году.

Воробьев добавил, что подмосковные власти сделают все, чтобы жителям «не пришлось затягивать пояса», и выразил надежду на быстрое восстановление.

С начала пандемии в Московской области было выявлено более 62 тысяч случаев заражения, умерли 1067 человек. За последние сутки выявлено 149 новых заболевших, умерли шесть человек.