Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

В работах по ликвидации последствий непогоды в Московской области задействованы 70 специалистов и 14 единиц техники, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 16 июля.

В частности, была организована работа по перекачке дождевых стоков на Ильинском шоссе около базы «Снежком» в Красногорске, уточнил он. Также, по его словам, бригады ликвидируют подтопление в поселке Опалиха. Ранее работы велись в Рузском округе, где произошел прорыв дамбы.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями "МОС АВС" организовала круглосуточное дежурство оперативных и рабочих групп по мониторингу паводковой ситуации», — отметил он.

14 июля губернатор Андрей Воробьев поручил всем службам подготовиться к непогоде, которую прогнозируют синоптики. Он отметил, что в ближайшие несколько дней на западе Подмосковья ожидают сильные осадки, до 60 процентов от месячной нормы.

8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате разлива реки было эвакуировано более 50 человек, почти 30 приусадебных участков оказались подтоплены. Всем пострадавшим выплатят компенсацию.