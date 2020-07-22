В центре Киева взорвался автомобиль

В центре Киева взорвался и загорелся автомобиль, сообщает в среду, 22 июля, «Корреспондент.net».

Пламя перекинулось на соседнюю машину. Сгорели автомобили Toyota и BMW. Видео пожара опубликовано в социальных сетях. На месте работают спасатели.

21 июля произошел взрыв на рынке «Минский» в Киеве. Замглавы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко рассказал, что на рынке нашли, предположительно, самодельную бомбу — местные жители сообщили о подозрительной обувной коробке. Устройство удалось обезвредить, никто не пострадал. «Кадры взрыва, которые уже есть в интернете, — это работа взрывотехников», — пояснил Крищенко.

В тот же день дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке и потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский прорекламировал в сети фильм «Земляне». Глава государства записал соответствующее видео, после чего захватчик отпустил заложников. Зеленский удалил видеозапись из соцсетей.