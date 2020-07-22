Российский певец отселил бывшую жену в дом за 70 миллионов рублей

Российский певец и вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, сын главы компании миллиардера Араза Агаларова, приобрел дом стоимостью до 70 миллионов рублей для своей бывшей супруги Алены Гавриловой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По данным издания, после свадьбы в 2018 году Агаларов и Гаврилова проживали в элитном поселке «Агаларов Эстейт» на Новорижском шоссе. Стоимость особняков в поселке доходит до 300 миллионов рублей. После расставания в начале 2020-го модель поселилась в более скромном поселке, также расположенном на Новой Риге.

«После разрыва с женой Эмин не захотел с ней жить в одном поселке. Он купил Алене и их дочке красивый дом в поселке на Новой Риге "Миллениум парк". Там средний ценник на дом — 50-70 миллионов рублей», — рассказал изданию друг музыканта.

В «Миллениум парк» также проживает певица Вера Брежнева. Кроме того, домами в поселке владеют актер Александр Балуев и юморист Сергей Светлаков, уточняет «Комсомольская правда».

Ранее, в июне, Агаларов заявил, что продал три машины из своего автопарка из-за кризиса, обусловленного распространением коронавируса. По его словам, бизнес Crocus Group переживает непростые времена.

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