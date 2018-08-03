В желании допросить российского певца в США не увидели ничего нового

Российский певец Эмин Агаларов не планирует ехать в США на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом в эфире телеканала CNN заявил адвокат Скотт Балбер.

«Ничего нового в запросе Мюллера нет. Мы месяцами общаемся с командой Мюллера, не смогли прийти к общему знаменателю относительно условий предполагаемой дачи показаний, и не уверен, что вообще придем, — сказал адвокат, комментируя появившуюся ранее новость о запросе Мюллера на вызов Агаларова. — Основным камнем преткновения является нежелание американцев ехать в Россию, мы также не испытываем энтузиазма касательно поездки в США».

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Балбер добавил, что еще одной проблемой стал круг вопросов — на встрече могут быть затронуты деловые контакты и подробности финансовых сделок, которые не относятся к сути вопроса. «К тому же Эмин Агаларов и его отец не жили в США и не посещали страну. Как только попадаешь сюда, ты попадаешь в поле местной юрисдикции и тебя могут вызвать повесткой», — пояснил он.

2 августа телеканал NBC News выяснил, что Роберт Мюллер захотел допросить российского певца. Имя Араса Агаларова фигурирует в новостях о встрече, состоявшейся в июне 2016 года в небоскребе Трампа в Нью-Йорке. В ней принимала участие российский юрист Наталья Весельницкая. Представители предвыборного штаба кандидата в президенты рассказали, что согласились на беседу с ней в надежде получить компромат на Хиллари Клинтон, что и положило начало расследованию о возможных связях Трампа с Россией.

Перед Мюллером поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. В результате расследования Полу Манафорту, возглавлявшему штаб Трампа, было предъявлено обвинение, не связанное с российским следом. В июне спецслужбы выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Российская сторона отвергает обвинения в причастности к вмешательству в американские выборы.

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