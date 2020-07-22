Воробьев заявил о росте потребительского рынка после падения из-за пандемии

Потребительский рынок в Подмосковье преодолел снижение, вызванное пандемией, и возобновил рост, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 22 июля.

«Из-за коронавируса мы были вынуждены ввести ограничительные меры, и в самый пиковый период, когда было закрыто большинство объектов потребрынка, цифра опустилась до 34,5 миллиарда», — рассказал он.

По словам Воробеьв, после отмены ограничений недельный оборот стал даже выше, чем был до их введения.

Накануне губернатор заявил, что бюджет Подмосковья недополучит около 130-150 миллиардов рублей из-за коронавируса, в связи с чем придется отложить реализацию некоторых проектов.

В настоящее время недельный оборот потребрынка Подмосковья составляет 66,5 миллиарда рублей, уточняется в сообщении. В частности, общепит и услуги показывают рост в пределах четырех процентов к уровню предыдущей недели.