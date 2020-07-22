За созданием единого поставщика трубной продукции эксперты увидели «Газпром»

Группа ЧТПЗ и «Загорский трубный завод» (ЗТЗ) договорились о создании промышленной группы для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЧТПЗ.

Как отметил советник председателя совета директоров ЧТПЗ Сергей Лебедев, на первом этапе сделки основной акционер ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрей Комаров совместно с партнерами войдет в капитал АО «ЗТЗ» в доле 50 процентов. Доля Комарова, как ожидается, составит не менее 25 процентов на этом этапе. Следующим этапом сделки станет консолидация всех промышленных активов сторон.

Ежегодный синергетический эффект за счет объединения усилий в области закупок, логистики и продаж превысит 7,5 миллиарда рублей, заявил агентству директор по стратегии ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.

Новая группа, образованная в результате объединения ЧТПЗ и ЗТЗ, может занять более трети внутреннего рынка в сегменте труб большого диаметра уже по итогам 2020 года при прогнозе объемов российского рынка в размере 1 867 тысяч тонн. При этом основные объемы потребления придутся на проекты «Газпрома» — 1,263 миллиона тонн (68 процентов).

По словам главного инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, создание промышленной группы будет выгодно как основному потребителю ТБД на российском рынке — «Газпрому», так и участникам нового холдинга.

«Вполне вероятно, что появление крупного участника трубного рынка инициировал сам "Газпром", так как в результате он получит надежного поставщика ТБД по приемлемым ценам, — добавляет эксперт. — Тем более, что создание единого поставщика трубной продукции четко укладывается в логику целевой модели реализации инвестпроектов «Газпрома», где заказчиком газовой монополии выступает «Газпром инвест», а единым подрядчиком, который занимается строительством газопроводов и обустройством месторождений, — «Газстройпром».

В течение последних двух лет «Газпром», как отмечает РБК, консолидировал на базе этой компании своих крупнейших подрядчиков. 49 процентов «Газстройпрома» принадлежит «Газпрому», остальное — у структур, связанных с Газпромбанком, и нескольких физических лиц. Газпромбанк является наиболее вероятным партнером и при создании единого поставщика ТБД, отмечает Сергей Суверов. По его словам, ГПБ может войти в акционерный капитал новой промышленно-финансовой группы, как было с «Газстройпромом».

ПФГ, в свою очередь, в сотрудничестве с крупнейшим потребителем сможет рассчитывать на более выгодные условия реализации поставок, в частности, на получение авансовых платежей, на возможность не предоставлять банковскую гарантию на их погашение и многое другое, отметил Суверов. Группа, по его словам, сможет занять более устойчивую позицию на рынке и получит больше возможностей для развития, что особенно важно в непростых экономических условиях.