В Венеции появились новые ограничения из-за растолстевших туристов

В популярном среди туристов итальянском городе Венеция появились новые ограничения из-за растолстевших людей. Об этом сообщает The Guardian.

Так, по информации издания ассоциация гондольеров решила сократить количество пассажиров в лодках, которые предлагают тур по городу, с пяти до четырех человек. По словам президента организации Андреа Балби (Andrea Balbi), такое решение связано с излишним весом путешественников.

«Это правда, что сегодня туристы весят гораздо больше, чем 10-15 лет назад. В отличие от лифтов, где есть предупреждение "не больше шести людей", у нас нет весов для взвешивания, так что мы придумали сократить максимальное число людей», — пояснил он.

Другой представитель ассоциации гондольеров, Рауль Ровератто (Raoul Roveratto) согласился с коллегой и дополнил его слова. «Жители некоторых стран, словно бомбы, плюхаются в лодки. Везти больше тонны мяса на судне — это слишком опасно», — высказался он.

Эта мера была введена наряду с другой, позволяющей потомкам гондольеров получить лицензию своего отца без необходимости сдавать теоретический экзамен, который предполагает длительное изучение истории и иностранных языков.

В январе в испанском городе Махас на популярном курорте Коста-дель-Соль туристам, которые весят больше 80 килограммов, запретили кататься на ослах. Также власти были намерены усилить ветеринарный контроль и проверку состояния конюшен.