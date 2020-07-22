В России испытали новый вертолет для спецназа

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом ТАСС рассказал гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По его словам, Национальный центр вертолетостроения уже приступил к первым полетам. Богинский отметил, что строительство новых вертолетов осуществляется параллельно с проведением опытно-конструкторских работ.

Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, в свою очередь, заявил, что такие особенности вертолета, как высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения и усиленная защита значительно повышают его боевые возможности. Все это позволяет использовать его для специальных операций в самых сложных условиях.

Первый этап испытаний машины должен быть завершен к ноябрю.

Ранее в России ближне-среднемагистральный МС-21 («Магистральный самолет XXI века») прошел летные испытания с отключенным двигателем. По словам летчика, в ходе испытаний самолета специально вводятся «неисправности для оценки функционирования дублирующих систем и реконфигурации борта при парировании последствий отказа.