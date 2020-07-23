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На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах. Об этом рассказал в Facebook соавтор обращения, член партии, депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.

Он также потребовал от главы СБУ Ивана Баранова завести дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, которые привели к человеческим жертвам вследствие заражения украинцев экзотическими для страны болезнями.

По информации партии, со стороны США американские бактериологические лаборатории на Украине курировали бывший американский сенатор Ричард Лугар и экс-президент США Барак Обама. Со стороны Украины — высшие должностные лица государства и чиновники министерства охраны здоровья.

Депутат потребовал от главы СБУ и президента Украины Владимира Зеленского разобраться в этих вопросах. «Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества», — заметил он.

В середине июля Кузьмин сообщил, что Национальная полиция Украины начала досудебное расследование для проверки информации о наличии в стране биолабораторий, в которых проводятся медико-биологические опыты на гражданах. Однако до этого СБУ заявила, что в стране нет иностранных биолабораторий, и призвала не распространять фейки.

В июне Кузьмин выступил с заявлением, что лаборатории занимаются разведкой и «деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».

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