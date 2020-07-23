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Отец пятерых детей поехал в путешествие по России и умер с отказавшими ногами

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Фото: @mchs_kamchatka

Спасатели нашли тело российского туриста, который умер при спуске к кратеру Ключевского вулкана на Камчатке. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается в Instagram-аккаунте регионального МЧС.

«В настоящее время сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" эвакуируют его к подножью исполина. Из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий это может занять продолжительное время», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Комсомольская правда», речь идет об альпинисте, отце пятерых детей Илье Цветкове, который отправился к вулкану 2 июля вместе с напарником. На вершине спортсмен почувствовал себя плохо — сначала у него отказали ноги, а затем он потерял сознание из-за горной болезни.

Чтобы сообщить об экстренной ситуации, приятель Цветкова спустился ниже и связался с поисково-спасательной группой. Сотрудники МЧС смогли прибыть к вулкану только к 7 июля. Они сразу нашли напарника, вызвавшего подмогу, и передали его бригаде скорой помощи.

Тем не менее добраться до тела второго альпиниста им удалось только спустя три недели. Спасателям мешали камнепад и плохие погодные условия.

Ранее турист из Ставрополя умер во время лодочной прогулки на отдыхе в Краснодарском крае. 9 июля мужчина отправился покататься на лодке на знаменитое озеро Абрау в пригороде Новороссийска, и там ему стало плохо. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, прибывшие врачи провели туристу реанимационные мероприятия.

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