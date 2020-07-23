Состоялась первая сделка по московской Программе льготного кредитования

Банк «Интеза» реализовал первую сделку по Программе льготного кредитования с субсидией правительства Москвы. В качестве обеспечения использовалась гарантия Корпорации МСП и поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, говорится в сообщении Корпорации.

Кредит в размере 30 миллионов рублей был предоставлен компании «Мегафиш» (занимается поставками дальневосточных морепродуктов в центральный регион России) на финансирование текущих общекорпоративных целей. Льготная процентная ставка на период субсидирования — 7 процентов годовых.

«Воспользоваться льготными условиями смогут представители всех сфер независимо от целей займа. Единственное условие участия в программе для представителей малого и среднего предпринимательства — регистрация бизнеса на территории Москвы», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Александр Токар подчеркнул, что финансовая поддержка компании «Мегафиш» — хороший пример синергетического эффекта, который достигнут благодаря совместным действиям правительства Москвы, Банка «Интеза», Корпорации МСП и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы: «Расширение доступа предпринимателей к гарантийной поддержке – одно из ключевых направлений деятельности Корпорации. В сочетании со льготными ставками по кредитам гарантийная поддержка делает финансирование для компаний более доступным, а значит, дает возможность предпринимателям эффективно развивать свой бизнес».

«Банк Интеза на протяжении более 5 лет активно сотрудничает с компанией «Мегафиш», развивая взаимовыгодное сотрудничество. Благодаря Программе поддержки субъектов МСП, реализуемой правительством Москвы, мы можем предложить нашим клиентам более выгодные условия кредитования. С предоставленной финансовой поддержкой клиенты смогут эффективно развивать свой бизнес, наращивать объемы и реализовать новые бизнес-проекты», — отметила директор Группы региональной сети, розничного, малого и среднего бизнеса Александра Ясонова.

«Мы сотрудничаем с Банком «Интеза» в рамках расчетно-кассового обслуживания и кредитования с 2014 года, благодарны банку за индивидуальный подход и возможность получения финансирования на льготных условиях. Привлеченный кредит позволит расширить ассортимент поставляемой рыбы и морепродуктов», — прокомментировал учредитель компании «Мегафиш» Юрий Телепня.

Программа субсидирования банков для предоставления ими льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательств вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. Соответствующее постановление мэр столицы Сергей Собянин подписал 15 апреля. Программа будет действовать до конца 2020 года.