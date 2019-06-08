Корпорация МСП и банк «Интеза» поддержат российско-итальянский бизнес

Корпорация МСП, банк «Интеза» и «Интеза Санпаоло» будут сотрудничать в области поддержки российского и итальянского бизнеса. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе Петербутргского международного экономического форума, стороны подписали протокол о намерениях, передает корреспондент Ленты.ру.

Со стороны банка «Интеза» и «Интеза Санпаоло» документ подписал председатель совета директоров банка и одновременно глава компании «Интеза Санпаоло» в Москве Антонио Фаллико, со стороны Корпорации МСП — генеральный директор Александр Браверман.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере оказания финансовой и нефинансовой поддержки проектов, реализуемых российскими и итальянскими субъектами МСП на территории России и Италии.

Важным направлением взаимодействия в рамках протокола является реализация проекта по разработке и запуску в Италии электронного ресурса — аналога портала Бизнес-навигатора МСП.

Стороны также договорились создать специальную рабочую группу с участием профильных экспертов для разработки концепции геомаркетингового информационного онлайн-ресурса для итальянского бизнеса.

Корпорация МСП совместно с банком «Интеза» разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.

В целях повышения уровня локализации производств итальянских компаний на территории России и расширения рынков сбыта российских субъектов МСП за счет встраивания в их цепочки поставщиков запланировано проведение мероприятий, направленных на установление деловых контактов российским и итальянским бизнесом: биржи контактов (B2B), семинары, дни поставщиков и др.