Американцы испугались протестов и накупили пистолетов со слезоточивым газом

В США подскочили продажи устройств со слезоточивым газом. Они, как указывает Bloomberg, аналогичны тем, что применяются полицией, но предназначены для охраны домов. Продукция Byrna Technologies внешне напоминает пистолет, внутри располагается капсула со смесью слезоточивого газа и перцового аэрозоля, которая лопается при ударе.

По словам производителя, одна такая капсула может «вывести цель из строя на полчаса», вызывая одновременно слепоту и нарушения дыхания. Рост продаж в компании объясняют испугом американцев на фоне пандемии коронавируса и на волне протестов после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда.

После того, как ведущий Fox News Шон Хэннити в своей программе рассказал, что у него есть несколько видов фирменного оружия, Byrna за сутки получила заказов на 2,5 миллиона долларов. В общей сложности акции Byrna в этом году подскочили на 500 процентов, а за несколько недель, что прошли со смерти Флойда, стоимость компании утроилась.

Сама пусковая установка стоит примерно 325 долларов. Коробка с 95 «патронами» же обойдется еще в 300 долларов, за дополнительную плату на пистолете можно установить лазерный прицел и купить специальную кобуру. Аппараты представлены в нескольких цветах: от ярко-розового до песочного. Чтобы купить такой пистолет не требуется ни проверка, ни разрешение.

Флойд умер после грубого ареста полицией. После этого по США прокатилась волна протестов: выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне и других городах.