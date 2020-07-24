Названа опасность сушки белья на балконе

Белье, высушенное на балконе в городе, не обретает чистоту и свежесть, а собирает на себе вредоносные элементы таблицы Менделеева. Об этом в интервью с радио Sputnik рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы. Городские частицы — это не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. Это все — канцерогены», — пояснил эксперт.

Длительный контакт с такими веществами, предупредил эколог, может повысить риск возникновения опухолей. Ястребцев подчеркнул, что эффект на здоровье будет произведен не сразу, однако нагрузка на организм значительно повысится.

Чтобы сушка белья на улице была полезной, нужно делать это в экологически чистом районе или зеленом дворе, советует специалист. А вот если балкон квартиры выходит на оживленную дорогу, то от такого способа сушки лучше отказаться.

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