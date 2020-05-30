Раскрыты главные ошибки во время стирки спортивных вещей

Генеральный директор службы прачечной и химчистки Деян Димитров (Deyan Dimitrov) раскрыл распространенные ошибки при стирке спортивной и пляжной одежды. Его цитирует газета Mirror в субботу, 30 мая.

Так, спортивные вещи не следует стирать с кондиционером, потому что он не предназначен для тканей с водоотталкивающим покрытием. В качестве альтернативы Димитров предлагает вылить полстакана белого уксуса во время полоскания. Также рекомендуется стирать спортивные вещи в сетчатом мешке, выбирать минимальный температурный режим и сушить на воздухе.

Вторая главная ошибка, по словам эксперта, заключается в использовании слишком большого количества моющего средства. «Существует заблуждение, что это позволит лучше отстирать вещь, но это не так. Обильная пена не позволяет бактериям и грязи выйти из ткани», — пояснил он.

Купальники следует стирать вручную, чтобы предотвратить выцветание ткани, предупреждает собеседник издания. Кроме того, после автоматической стирки пляжный комплект может стать на размер меньше. Пятна от солнцезащитного крема, по его словам, удаляются уксусом.

Давая общие советы, эксперт отметил, что, помимо стандартной сортировки белья по цветам, необходимо вывернуть одежду наизнанку, прежде чем положить ее в машину. Это позволит продлить срок службы гардероба, заключил он.

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