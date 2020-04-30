Самоизоляция заставила богачей научиться уборке и стирке. Об этом в интервью The Times рассказала генеральный директор элитной компании Лондона в сфере бытового обслуживания Polo and Tweed Люси Челленджер (Lucy Challenger).

По ее словам, богатые клиенты обращаются за рекомендацией буквально по всем вопросам, включая стирку белья или уход за детьми. Так, был случай, когда женщина позвонила по телефону, чтобы узнать, как поменять рулон туалетной бумаги. Еще одна клиентка обратилась за помощью со стиркой белья, поскольку не могла оставить без присмотра четверых детей.

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Кроме того, поступают регулярные звонки с просьбой дать совет о том, как правильно поменять постельное белье или прогладить простынь. Бывают катастрофические случаи. Например, один клиент едва сумел протереть свой старинный обеденный стол из красного дерева, другой — использовал мочалку для чистки дорогой эмалированной ванны. Кто-то даже выразил сожаление о том, что является владельцем большого дома. Директор также отметила, что в условиях карантина ее фирма испытывает большие трудности без государственной поддержки.

Ранее в апреле заскучавшие богачи потратили сотни тысяч долларов на бриллианты во время самоизоляции. В общей сложности объем продаж дома Sotheby's составил 6,1 миллиона долларов.

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