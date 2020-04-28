Валерия назвала уборку в квартире бесполезным занятием

Уборка в квартире — «сама бесполезная на свете вещь». Такое мнение высказала в интервью изданию «Союзное Вече» российская певица Валерия. Она отметила, что ей не лень делать уборку, но лучше тратить время на саморазвитие.

Журналист газеты спросил у звезды, как она проводит время в самоизоляции. «Пока разговариваю с вами, прибираюсь в квартире, — сообщила певица. — Приболела наша помощница. Ничего серьезного. Вот и занимаюсь, как мне кажется, самой бесполезной на свете вещью».

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Валерия заявила, что уборке предпочитает занятия вокалом, прослушивание книг на английском языке и обучение нейролингвистике, а также тренировки. «Раньше занималась по системам Синди Кроуфорд и других моделей. А сейчас так много программ и курсов, можно без специального оборудования и пресс, и ручки-ножки прокачать», — указала знаменитость. Она также сообщила, что у ее семьи нет загородного дома в Подмосковье, поэтому приходится самоизолироваться в квартире. Певица назвала это заточением.

Ранее, в конце марта, довольство жизнью в самоизоляции высказала российская танцовщица Анастасия Волочкова. Она также поделилась в своем Instagram-аккаунте деталями юности, проведенной в неблагоприятных квартирных условиях.

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