Россияне бросились искать квартиры и товары для дома

В первом квартале 2020-го российские интернет-пользователи активно интересовались выставленными на продажу частными домами, квартирами, а также товарами для дома — в частности, бытовой техникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Авито».

Аналитики площадки для размещения объявлений отмечают, что, по всей видимости, многие в новом году захотели сделать домашнее пространство более уютным. Число запросов со словами «дом» и «квартира» за три месяца достигло двух миллионов. Большинство таких запросов не были непосредственно связаны с поиском жилья — люди скорее искали предметы для дома. В топ по уровню востребованности попали мебель и бытовая техника — диваны, телевизоры и холодильники.

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В марте фокус россиян, пользующихся сервисом, несколько сместился: люди стали сильнее обычного интересоваться средствами противовирусной защиты, весенней одеждой и товарами для дачи. «Вероятно, пользователи не ожидали введения режима самоизоляции и спокойно готовились к наступлению нового сезона», — поясняют эксперты. По их данным, также произошел невероятный скачок спроса на гречку: в марте ее искали на 727 процентов чаще, чем в феврале.

Ранее в апреле стало известно, что в первую неделю апреля спрос на строительные материалы в России со стороны физических лиц увеличился на 70 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период марта. При этом по числу запросов на разные виды материалов лидировали сантехнические товары — граждане бросились ремонтировать ванные и туалеты.

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