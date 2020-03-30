Россиянам разъяснили правила ремонта на нерабочей неделе — он не запрещен, но только в том случае, если не нарушает прав других жильцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных юристов.
Неделя с 30 марта по 5 апреля, объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочей, не является праздничной или выходной. Поэтому строительные работы, связанные с шумом, не запрещены и могут проводиться как обычно, за исключением субботы и воскресенья.
Ремонт разрешен в будние дни с 9:00 до 19:00. При этом шумные работы в многоквартирных домах нельзя проводить в промежутке с 13:00 до 15:00. Подразумевается, что в это время могут спать маленькие дети или пожилые люди. В случае нарушения соседями режима тишины граждане имеют право обратиться в полицию, говорят эксперты.
Ранее психологи предупредили россиян, что самоизоляция может привести к депрессии. Однако специалисты подчеркнули, что гражданам не стоит рассчитывать на скорое окончание карантина и посоветовали настроиться на «долгосрочное преодоление трудностей».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения