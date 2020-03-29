Россиян предупредили об опасности выходной недели

Психологи предупредили россиян об опасности выходной недели, указав, что она может привести к депрессии. Об этом пишет РИА Новости.

Старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская рассказала, что затяжной отдых может привести к депрессивному состоянию. «От принудительности этой меры люди чувствуют, будто их арестовали», — пояснила она.

Психолог также рекомендует россиянам не рассчитывать, что карантин закончится через семь дней и советует настроиться на «долгосрочное преодоление трудностей». По ее словам, стресс от невозможности выйти из дома затронет не только активных и трудоголиков, но и интровертов, которые раньше по своей воле проводили много времени дома.

Эксперт также предупредила о других опасностях: ухудшение отношений в семье, одичанием, потерей контактов и чувствительности к другому человеку.

Эксперты советуют заменить нехватку общения телефонными разговорами, видеозвонками, а также текстовыми сообщениями. Психолог Надежда Двоскина отмечает, что нельзя винить себя в случае сложной адаптации и тяжелого перехода к непривычному образу жизни.

Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что нерабочая неделя должна помочь резко снизить число заражений в России. Однако полностью случаи инфицирования «вряд ли исчезнут».

25 марта Владимир Путин объявил, что россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Выходная неделя призвана снизить распространение коронавируса в России.

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