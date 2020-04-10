Россиянин украл со станции метро 65 ламп для своей дачи

Московская транспортная полиция задержала жителя подмосковного Долгопрудного за хищение 65 напольных электрических светильников со станции «Шереметьевская» линии наземного метро МЦД-1. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как выяснили полицейские, 26-летний мужчина планировал сделать из ламп подсветку для дорожки на своей даче. Похищенные светильники и другое электрооборудование, также украденное со станций МЦД-1, россиянин хранил в гараже. Общая стоимость только светильников оценивается более чем в 100 тысяч рублей. На «Шереметьевской» они использовались для подсветки ограничительной линии вдоль края платформы.

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Похититель ламп был ранее судим за вандализм. Он нигде не работает. Молодой человек уже дал признательные показания, его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В октябре 2019-го директор жилищно-коммунального предприятия в Челябинской области под предлогом ремонта спилил водонапорную башню и сдал ее в металлолом, выручив таким образом 22 тысячи рублей. В отношении коммунальщика возбудили уголовное дело.

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