Назван хитрый механизм заражения коронавирусом

Ученые Университета Техаса в Сан-Антонио назвали способ, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 способен беспрепятственно проникать в клетки, не вызывая активацию систем защиты. Для этого он маскирует собственные молекулы под клеточные соединения. О хитром механизме заражения сообщается в статье Nature Communications.

Оказалось, одну из ключевых ролей в заражении клетки играет вирусный фермент nsp16. Он модифицирует кэп-структуру на конце матричных РНК, которые используются для переноса генетической информации, содержащейся в ДНК, к рибосомам, где производится синтез белков. Кэп выполняет множество различных функций, включая регуляцию транспорта РНК между ядром и рибосомами. Из-за модификации кэпа вирусной РНК клетка не может распознать чужеродную молекулу и считает ее частью себя.

Расшифровка трехмерной структуры nsp16 позволит разработать эффективные противовирусные препараты для лечения COVID-19, которые будут препятствовать модификации кэпов.

Ранее ученые выяснили, что клеточный белок нейропилин-1 (NRP1) обеспечивает проникновение коронавируса в мозг носителя. Коронавирус не размножается в клетках мозга, но может способствовать их гибели.