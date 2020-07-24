Вышел iPhone для хакеров

Apple раздаст хакерам специальные версии смартфонов. Об этом сообщает издание Wired.

Компания анонсировала программу Apple Security Research Device Program, в рамках которой будет искать уязвимости вместе со специалистами по кибербезопасности. Заключившие с корпорацией договор получат особые версии iPhone, отличающиеся упрощенным доступом к системе. С помощью устройств хакеры смогут моделировать различные сценарии взлома девайса и разрабатывать способы защиты аппарата.

Вышедшие специально для поиска уязвимостей iOS-аджеты не имеют программных ограничений и позволяют опытному пользователю исполнить практически любой запрос. «Это большая победа для пользователей и самой Apple», — заявил исследователь Патрик Уордл (Patrick Wardle).

По соглашению, iPhone передается в пользование специалистам сроком на один год. При желании данный договор может быть продлен. Сотрудничающий с Apple хакер будет обязан передавать в компанию записи о наблюдениях. Пользоваться тестовым устройством в качестве обычного телефона, продавать его или передавать полученную информацию третьим лицам запрещается. Подать заявку на получение специального iPhone может любой желающий специалист.

Журналисты заявили, что отношения между Apple и специалистами в индустрии кибербезопасности исторически были сложными. Это связывают с тем, что американская компания неохотно делилась информацией об iOS, из-за чего хакерам приходилось самостоятельно взламывать смартфоны или устанавливать на них джейлбрейк.