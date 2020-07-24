«СБПЧ» и Kate NV сыграли в мюзикле

Исполнительница Kate NV, а также группы «Самое Большое Простое Число» и «Пасош» приняли участие в создании короткометражного мюзикла «J Hotel: Музыкальные номера». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Действие сюжета происходит в уютном отеле под вывеской J, а его главный герой — портье — попадает в фантазийные музыкальные миры, перемещаясь из номера в номер. Ведущую роль в проекте исполнил актер «Гоголь-центра» Игорь Бычков. Отмечается, что музыканты исполнили в мюзикле свои песни, которые ни разу не исполнялись на широкую аудиторию.

«Каждое лайв-выступление артистов снято одним кадром, чтобы воссоздать эффект присутствия на концерте или фестивале, по которым все так соскучились», — подчеркивают авторы проекта.

Онлайн-премьера фильма состоится 31 июля в 20:00 на сайте jhotelfilm.com.