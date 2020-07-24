Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина».

По ее словам, в стране приняли решение на 7 процентов повысить цены на газ. Депутат отметила, что решение принято органом, который подчиняется Зеленскому, при этом, подчеркнула парламентарий, она не ожидала, что получится такая ситуация.

Тимошенко добавила, что рыночные цены на голубое топливо, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа, по ее оценке. По мнению политика, действия киевских властей «маразматичны».

Депутат напомнила, что при президентстве Петра Порошенко были созданы посреднические компании, которые им контролировались и пропускали через себя газ, «накручивали цену» и потом продавали газ людям в три раза дороже. Как заметила Тимошенко, от Зеленского она ожидала отказ от наценок. «К сожалению, остались те же самые посредники в Европе», — заключила она.

Поэтому, считает Тимошенко, что в стране с самой низкой зарплатой в Европе и самыми высокими тарифами живут люди, неспособные купить себе еду.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предупредил, что транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко. В иске депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщины» требуется признать неконституционным выделение оператора газотранспортной системы из «Нафтогаза», которое произошло 1 января 2020 года и стало частью сделки с «Газпромом».