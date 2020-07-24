США решили создать альянс для противодействия Китаю

Госсекретарь США Майк Помпео призвал создать «новый альянс демократии» для противодействия Китаю. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, США не смогут справиться с «этим вызовом в одиночку». «ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована», — сказал Помпео в ходе выступления в Калифорнии.

Госсекретарь отметил, что если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит его. Помпео добавил, что о возврате к прошлым практикам только потому, что они комфортны и удобны, не может быть и речи.

Как считает Помпео, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. «У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля», — заключил он.

В ходе того же выступления Помпео описал новый принцип взаимоотношений с Китаем. Он пояснил, что Соединенные Штаты больше не могут закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия между государствами. По его словам, Вашингтон будет добиваться перемен в политике Коммунистической партии Китая.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными. Страны долгое время ведут так называемую торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношения возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности» для города. Позднее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая из-за Гонконга. Затем 22 июля США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. В Госдепе пояснили, что это необходимо для защиты американской интеллектуальной собственности.