Марат Башаров решил избавиться от квартиры за 34 миллиона

Российский актер Марат Башаров решил избавиться от своей московской недвижимости за 34 миллиона рублей и выставил ее на продажу. По словам артиста, это была его первая квартира, пишет StarHit.

Жилье Башаров приобрел в 2017 году. Тогда он намеревался жить там вместе с супругой Елизаветой Шевырковой и сыном Марселем. Дизайном квартиры занимались специалисты шоу «Идеальный ремонт» на Первом канале.

Площадь квартиры составляет 180 квадратных метров. Продавцы подчеркивают, что жилище очень просторное и светлое. Помимо четырех комнат, здесь есть кухня-гостиная, кабинет, прачечная и гардеробная. Имеется и отдельный выход на крышу, откуда открываются панорамные виды.

Издание пишет, что причина, по которой Башаров продает жилье, пока что неизвестна. Также StarHit отмечает, что у актера есть загородный дом в Подмосковье, который предназначен для круглогодичного проживания. Там Башаров проводит свободное от работы время.

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