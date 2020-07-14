Марат Башаров посоветовал Ксении Собчак беречь челюсть

Актер Марат Башаров посоветовал журналистке Ксении Собчак беречь челюсть. Он обратился к телеведущей в своем Instagram-аккаунте.

Артист пригласил Собчак на тренировку по хоккею, пояснив, что в эту игру играют и девушки, которые «в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки». Кроме того, Башаров попросил журналистку перестать врать и посоветовал ей больше не ломать нос по-пьяни.

В комментариях один из подписчиков поинтересовался, что случилось. «Опять пиарится, теперь через монастырь. Глупо. Страшно», — ответил актер.

25 июня Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Она пояснила, что получила перелом и сотрясение из-за неудачного падения.

27 июня Собчак также сообщила о нападении на нее и съемочную группу. Ведущая прибыла в Екатеринбург для съемок фильма о схиигумене Сергие (Романове), захватившем Среднеуральский женский монастырь. В связи с произошедшим участники съемок зафиксировали побои в травмпункте и написали заявление в полицию.

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