Бывшая жена Элтона Джона подала на музыканта в суд из-за фильма «Рокетмен»

Бывшая жена британского певца сэра Элтона Джона по имени Рената Блауэл подала на музыканта в суд из-за того, что он нарушил правила бракоразводного соглашения во время съемок фильма «Рокетмен». Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

По мнению Блауэл, в экранизированной биографии ее бывшего мужа использовано слишком много фактов из их супружеской жизни. По этой причине она пожелала получить от музыканта три миллиона фунтов стерлингов (больше 273 миллионов рублей).

Во время расставания в 1988 году супруги заключили соглашение, согласно которому обязались не разглашать на публику детали личной жизни и завершившегося брака. Кроме того, нельзя было раскрывать причины развода.

По заявлению адвокатов Блауэл, британский певец несколько раз игнорировал установленные правила и нарушал их. Между тем в книге «Я» (Me), вышедшей осенью 2019 года, и в фильме «Рокетмен» чрезмерно искажены события из их жизни в то время. Правозащитники женщины рассказали, что Блауэл и ее брак с популярным музыкантом стали много обсуждаться и привлекли внимание желтой прессы.

Уточняется, что прежде всего экс-супруга Элтона Джона желает защитить свою частную жизнь, а требование материальной компенсации — второстепенная причина.

Элтон Джон познакомился со звукорежиссером Ренатой Блауэл в 1983 году во время работы над очередным альбомом. Через год пара поженилась в Австралии — это было неожиданное событие как для поклонников музыканта по всему миру, так и для его близких людей, так как мужчина неоднократно заявлял о своей бисексуальности.

Премьера фильма Декстера Флетчера «Рокетмен» состоялась 16 мая 2019 года на Каннском фестивале. Главную роль в картине сыграл британский актер Тэрон Эджертон. Отмечается, что из российской версии кино исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».