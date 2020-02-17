Потерявшего голос Элтона Джона под руки увели со сцены на концерте

Британский поп-музыкант Элтон Джон прервал концерт в Окленде, Новая Зеландия, потеряв голос. Артист признался, что у него диагностировали легкую форму пневмонии, после чего его под руки увели со сцены, сообщает Reuters в понедельник, 17 февраля.

Видеозапись произошедшего появилась на видеохостинге YouTube.

Отмечается, что перед выступлением артисту оказали необходимую медицинскую помощь, однако на сцене он почувствовал недомогание. В соцсетях Джон извинился перед поклонниками, пришедшими на шоу, заявив, что узнал о диагнозе в день концерта. Он добавил, что пытался играть и петь до последнего.

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