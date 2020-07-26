США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal.

Как рассказали источники издания из числа американских официальных лиц, эту информацию передали Хафтару представители Госдепартамента США. Вашингтон пригрозил санкциями из-за отказа командующего возобновить экспорт нефти.

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Также указывается, что официальные лица США посчитали позицию Хафтара нелепой и бескомпромиссной. Вашингтон полагает, что угроза санкций может повлиять на командующего ЛНА, поскольку у него якобы имеется собственность в США.

Газета утверждает, что речь идет о находящихся в штате Вирджиния ранчо стоимостью 185 тысячи долларов и жилье, которое стоит 364 тысячи долларов. В публикации отмечается, что у Хафтара есть американское гражданство, он ранее имел связи с ЦРУ.

9 июня сообщалось, что загадочные вооруженные силы вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии Эш-Шарара и попытались остановить ее добычу. Как пояснила Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC), на месторождение вошли некие силы под руководством командира Мухаммада Халифа, который представляется главой «охраны нефтяных объектов на юге». Он приказал немедленно остановить добычу.

7 июня стало известно, что Национальная нефтяная корпорация Ливии возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара. До этого добыча нефти там прекратилась около пяти месяцев назад, из-за чего страна потеряла более пяти миллиардов долларов.