Польша начала выход из «вредной» конвенции о защите женщин от насилия

Польша начала выход из конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), которая, по мнению местных властей, содержит ряд «вредных положений». Об этом сообщает Reuters.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что женщины в его стране и так защищены от домашнего насилия лучше всех в Европе. При этом он заявил, что упомянутая конвенция «вредна», так как по ней предусматривается изучение гендерного вопроса в школах. Ранее он отмечал, что некоторые положения конвенции, в частности, замена понятия биологического пола социокультурным, угрожает традиционным ценностям страны, передает BBC News.

Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) содержит, в частности, и положения об изменении гендерных ролей и стереотипов в обществе, которые делают приемлемым насилие в отношении женщин. Она вступила в силу в 2014 году, а в России до сих пор не ратифицирована.

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