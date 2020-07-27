В заброшенной арктической шахте на тысячу лет поместили 21 терабайт данных

В заброшенной угольной шахте в Арктике в слое вечной мерзлоты будет храниться 21 терабайт данных с кодом, говорится в заявлении крупнейшего веб-сервиса для хостинга GitHub.

Сотрудники компании записали информацию на 186 катушек пленки и поместили в хранилище Arctic Code Vault на глубине в сотни метров в горах на Шпицбергене. Предполагается, что предназначенный для будущих поколений архив пролежит там минимум тысячу лет. К нему прилагается специальное руководство для определения местоположения каждого проекта с объяснением, как восстановить данные.

Одна из катушек содержит работы для обеспечения детального понимания современных вычислений, современных разработок программного обеспечения, открытого исходного кода и его приложений, популярных языков программирования и прочее. «Это позволит наследникам архива лучше понять наш мир и его технологии и даже поможет воссоздать компьютеры, чтобы использовать архивированное программное обеспечение», — сказано в публикации.

В GitHub уточнили, что Arctic Code Vault — это часть другого, более крупного хранилища под названием «Арктический мировой архив», открытого в марте 2017 года для хранения бобин из разных стран. В другом хранилище неподалеку с 2008 года содержатся образцы растений.