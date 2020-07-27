Мужчина отрабатывал удары с мечом и случайно рассек шею женщины

В английском графстве Кент женщина в одежде викинга получила смертельно опасную травму во время репетиции исторической реконструкции. Об этом сообщает издание Metro.

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Инцидент произошел на поле возле деревни Йолдинг. Мужчина, отрабатывавший удары мечом, задел женщину и рассек ей шею. На место происшествия прислали вертолет скорой помощи, который доставил пострадавшую в больницу в Лондоне.

Случай поразил жителей Йолдинга. «Я видел, как сотрудники скорой делали ей переливание крови, — рассказал один из них. — Когда все это происходит у тебя на глазах, это шокирует, но я рад, что с ней все в порядке». «Я был весьма удивлен, — признался другой. — Это такая красивая тихая деревенька. Обычно тут почти ничего не происходит, и это хорошо».

В 2016 году сообщалось, что внучка британской королевы принцесса Беатриса случайно ранила мечом музыканта Эда Ширана. Клинок пропорол ему щеку в паре сантиметров от глаза.