Закопавшие живьем знакомого россияне пошли под суд

В Ростовской области арестованы четверо местных жителей, которых обвиняют в двух убийствах, угоне, краже и незаконном лишении свободы человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в апреле 2019 года четверо россиян убили своего 48-летнего знакомого. Сначала мужчину избили в одном из баров Ростова-на-Дону, затем его вывезли за город, где продолжили избиение. От полученных травм он скончался.

В тот же день злоумышленники решили избавиться и от очевидца преступления. Сначала его также избили, а затем заживо закопали. Мужчина скончался от механической асфиксии.

Кроме того, было установлено, что обвиняемые незаконно лишили свободы сожительницу одного из потерпевших, угнали у нее мотоцикл и автомобиль.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru