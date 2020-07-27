Закопавшие живьем знакомого россияне пошли под суд

В Ростовской области арестованы четверо местных жителей, которых обвиняют в двух убийствах, угоне, краже и незаконном лишении свободы человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По версии следствия, в апреле 2019 года четверо россиян убили своего 48-летнего знакомого. Сначала мужчину избили в одном из баров Ростова-на-Дону, затем его вывезли за город, где продолжили избиение. От полученных травм он скончался.
В тот же день злоумышленники решили избавиться и от очевидца преступления. Сначала его также избили, а затем заживо закопали. Мужчина скончался от механической асфиксии.
Кроме того, было установлено, что обвиняемые незаконно лишили свободы сожительницу одного из потерпевших, угнали у нее мотоцикл и автомобиль.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.