Ким Кардашьян заплакала после ссоры с Канье Уэстом и попала в объектив папарацци

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян заплакала во время первой встречи с мужем, рэпером Канье Уэстом, после его скандальных заявлений и попала в объектив папарацци. Фотографии во вторник, 28 июля, публикует Fox News.

Отмечается, что супружескую пару запечатлели в штате Вайоминг в тот момент, когда она остановилась около местного ресторана. На снимках показано, как Уэст и Кардашьян сидят в машине и разговаривают, при этом супруга рэпера вся в слезах.

Уточняется, что ранее Кардашьян прилетела к мужу на семейное ранчо.

Фото опубликовано @chinnysblogng

26 июля стало известно о том, что Кардашьян задумалась о разводе. Отмечается, что знаменитость уже обратилась к юристам, однако она не начнет бракоразводный процесс, пока состояние Уэста не стабилизируется.

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20 июля во время первого мероприятия своей предвыборной кампании рэпер рассказал публике, что уговаривал супругу сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом. После проведенной встречи он также признался в желании развестись с Кардашьян.

Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. При этом источники из его окружения рассказали, что решение баллотироваться Уэст принял из-за обострения психического расстройства.