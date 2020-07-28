Ким Кардашьян заплакала после ссоры с Канье Уэстом и попала в объектив папарацци

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян заплакала во время первой встречи с мужем, рэпером Канье Уэстом, после его скандальных заявлений и попала в объектив папарацци. Фотографии во вторник, 28 июля, публикует Fox News.
Отмечается, что супружескую пару запечатлели в штате Вайоминг в тот момент, когда она остановилась около местного ресторана. На снимках показано, как Уэст и Кардашьян сидят в машине и разговаривают, при этом супруга рэпера вся в слезах.
Уточняется, что ранее Кардашьян прилетела к мужу на семейное ранчо.
26 июля стало известно о том, что Кардашьян задумалась о разводе. Отмечается, что знаменитость уже обратилась к юристам, однако она не начнет бракоразводный процесс, пока состояние Уэста не стабилизируется.
20 июля во время первого мероприятия своей предвыборной кампании рэпер рассказал публике, что уговаривал супругу сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом. После проведенной встречи он также признался в желании развестись с Кардашьян.
Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. При этом источники из его окружения рассказали, что решение баллотироваться Уэст принял из-за обострения психического расстройства.