Названа опасность дыни для некоторых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть дыню. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, дыню не следует давать детям до двух лет, поскольку у них она может вызвать расстройство желудка. Кроме того, ее следует избегать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сахарном диабете.

Особую угрозу представляют дыни с высоким содержанием нитратов, которые можно отличить по твердым прожилкам. «Нитратные» плоды опасны для детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и кормящих матерей. «Нитраты в организме превращаются в нитриты, — пояснила Саломатина. — Они блокируют гемоглобин, он переходит в неактивную форму, ткани перестают дышать. Нарушается обмен веществ».

В то же время она отмечает, что дыни обладают множеством полезных свойств.

Мякоть дыни содержит кальций, калий и магний. Она очищает организм, помогает ему восстановиться после интоксикации или расстройства. Дыня выводит соли тяжелых металлов. Калий укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости из организма и убирает отеки. Кальций укрепляет кости, зубы, оздоравливает волосы и ногти. Магний успокаивает нервы и расширяет сосуды. Фолиевая кислота, которой богаты дыни, полезна для женщин и детей. Она предохраняет нервную систему, а также нейтрализует в организме действие гомоцистеина, который в избытке ведет к воспалительным процессам. Каротиноиды, содержащиеся в дыне, улучшают зрение Елена Соломатина врач-диетолог

Ранее сообщалось, что научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян назвал максимальную порцию арбуза, которую допустимо съесть без вреда для здоровья. По мнению эксперта, арбузы лучше есть после основного приема пищи.