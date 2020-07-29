Европейским банкам рекомендовали «затянуть пояса»

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны «затянуть пояса», то есть не платить дивиденды до января 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Экономисты предупреждают о серьезных трудностях для денежно-кредитных организаций, пишет CNBC.

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ЕЦБ опубликовал исследование по 86 банкам. Организации подвергались стресс-тестированию по двум сценариям: сокращение ВВП в 2020 году на 8,7 и на 12,6 процента. Согласно первому сценарию, показатель платежеспособности банков снизился на 1,9 процентных пункта, а при втором — на 5,7 процентных пункта.

«Банковский сектор довольно сильный и может противостоять беспрецедентному шоку», — сказал председатель наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа. Однако он предупредил, что если кризис усилится, то некоторые банки «столкнутся с трудностями и не смогут соответствовать минимальным требованиям».

Банки еврозоны часто оцениваются на основе их географического положения, при этом кредиторов в южных странах связывают с повышенным уровнем риска. ЕЦБ потребовал от всех «крайней умеренности» в отношении выплат вознаграждений акционерам. Европейский банковский сектор снизился примерно на 33 процента с начала года.

21 июля лидеры ЕС согласовали план спасения экономики Европы на 750 миллиардов евро после многодневных переговоров. Деловая активность в еврозоне в июле 2020 года восстановилась самыми высокими темпами за два года.