Мировой кризис сыграл на руку итальянскому министру

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сыграл на руку министру финансов Италии Роберто Гуальтьери, который уже смог укрепить свои политические позиции, пишет Bloomberg.

Именно от Гуальтьери будет зависеть восстановление итальянской экономики. В его распоряжении находятся 75 миллиардов евро, выделение которых в качестве субсидий и льготных кредитов наиболее пострадавшим предприятиям уже одобрило правительство. В скором времени к ним могут добавиться еще 20 миллиардов.

К тому же, в подчинении Гуальтьери и Минфина находится экспортно-кредитное агентство, поддерживающее экспортеров, с бюджетом в 400 миллиардов евро. Дополнительные расходы государственного бюджета стали возможны благодаря запущенной Европейским центробанком программе количественного смягчения, в рамках которой подотчетные регулятору национальные центробанки скупают у коммерческих банков государственные и корпоративные облигации.

Это помогает создавать спрос на бумаги и снижать их доходность, что в свою очередь удешевляет итальянский госдолг и позволяет правительству занимать больше в кризисной ситуации. В условиях, когда многие иностранные инвесторы, напротив, распродают итальянские гособлигации, повышая их доходность, операции ЕЦБ становятся для страны жизненно важными, пишет издание.

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Скупка итальянских бумаг в рамках программы количественного смягчения стала возможна во многом благодаря Гуальтьери, который вел переговоры с ЕЦБ. Назначая его в прошлом году на должность главы минфина, премьер-министр Джузеппе Конте рассчитывал на то, что бывшему функционеру Коммунистической партии Италии удастся наладить отношения с руководством Евросоюза после затяжного кризиса, вызванного нарушением бюджетной дисциплины со стороны Рима.

Пока Гуальтьери удается добиваться поставленной задачи. Даже благополучные страны Северной и Центральной Европы, прежде не поддерживавшие план Еврокомиссии по выпуску общего госдолга для помощи южным членам ЕС, теперь готовы принять участие в нем. Благодаря этим успехам министр стал одним из самых влиятельных и популярных политиков и людей Италии.

Однако ему только предстоит завоевать доверие и уважение крупного бизнеса в родной стране. Многие его представители выступают резко против проводимой Гуальтьери политики, стараясь добиться больших преференций и субсидий для своих компаний.