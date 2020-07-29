Журнал назвал 16-летнюю дочь королевы Нидерландов плюс-сайз и был обруган

Журналисты испанского издания Caras прозвали принцессу Нидерландов плюс-сайз в новом номере и были обруганы в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

На обложке журнала появились королева-консорт Нидерландов Максима и ее дочь Катарина-Амалия. 16-летняя принцесса попозировала рядом с матерью в голубом платье с оранжевым ремнем и босоножках в тон наряда. «Старшая дочь Максимы носит звание "плюс-сайз" с гордостью», — гласит заголовок на первой странице издания.

В номере также была напечатана статья, в которой говорится, что Катарина-Амалия «сталкивается с критикой, но несмотря на это отстаивает свою фигуру настоящей женщины». Однако отмечается, что сама девушка не давала никаких комментариев журналистам испанского издания.

Фото опубликовано @patrickvkatwijk

Читатели Caras подвергли работников журнала критике за то, что они применили термин «плюс-сайз» для описания комплекции подростка, назвав их действия «опасными», «постыдными» и «безрассудными». «Они вообще знают, какой вред они ей наносят? Хватит судить людей по их телосложению!» — написал один. «Сначала вы говорите, что девушка гордится своей фигурой, а потом критикуете ее. Вы отвратительны», — высказался второй. «Вы просто хамы! Извинитесь перед девушкой, какой стыд», — подчеркнул третий.

В мае королеву Максиму обругали в сети за то, что она появилась в общественном месте без защитной маски во время пандемии коронавируса. В таком виде супруга короля Виллема-Александра пообщалась с медицинскими работниками в больнице в рамках программы по оказанию поддержки пациентам с коронавирусом и их родственникам.