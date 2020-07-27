Самая полная модель Sports Illustrated снялась в бикини и поделилась ощущениями

Американская плюс-сайз-модель Хантер Макгрэйди (Hunter McGrady) приняла участие в пляжной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. На опубликованные в ее Instagram-аккаунте снимки обратили внимание журналисты Page Six.

На размещенных кадрах 27-летняя Макгрэйди, которая признана самой полной моделью в истории издания, позирует сидя в море в полосатом бикини. Волосы манекенщицы уложены небрежными волнами. Ее также сфотографировали в дверном проеме в еще одном купальнике черного цвета, который оформлен вырезом на животе.

Фото опубликовано @huntermcgrady

«Я был очень рада, когда появились снимки. Эта поездка изменила мою жизнь. Sports Illustrated подарил мне новые невероятные возможности, и я всегда буду благодарна команде за это. Каждый раз, когда выходит журнал, я щипаю себя, потому что не могу поверить в это», — рассказала манекенщица в интервью журналистам.

Автором съемки выступил модный фотограф Ю Цай (Yu Tsai), визажистом — Трейси Мерфи (Tracy Murphy).

Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под постом. «Великолепная. Просто ангел», «Ты моя королева! Бесподобна», «Мое самое любимое твое фото», «Очень красивая», «Прекрасная фигура», — высказывались фанаты.

В июне популярная плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии для обложки модного журнала Harper's Bazaar. Ее запечатлели в облегающем трикотажном платье молочного цвета с вырезами, которые оголяют ее живот и грудь.