Плюс-сайз модель попала на обложку журнала с оголенной грудью и животом

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии для обложки модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 32-летняя знаменитость запечатлена в облегающем трикотажном платье молочного цвета с вырезами, оголяющими живот и грудь. В качестве украшения на ней крупное золотистое колье. Пост набрал 636 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом Грэм. «Боже, это потрясающе», «Ты невероятно вдохновляешь! Спасибо», «Платье просто восхитительное, как и ты!», «Выглядишь невероятно! Хотелось бы мне быть такой же уверенной в себе и своем теле», — комментировали они.

Автором дистанционной съемки через платформу Zoom стал известный американский фотограф и режиссер итальянского происхождения Марио Сорренти (Mario Sorrenti), который неоднократно сотрудничал с изданиями Vogue, W Magazine, Harper's Bazaar. Он работал с такими моделями, как Жизель Бюндхен, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Стилизовал фотосессию Джордж Кортина (George Cortina).

В июне Грэм уже снималась для британской версии модного издания Harper's Bazaar. На фотографиях модель держит на руках сына Исаака и кормит его на камеру. Ее запечатлели в поле в белом платье-макси с несколькими вырезами, которые оголяют ноги. Автором съемки выступил супруг модели, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин (Justin Ervin).

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