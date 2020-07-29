На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.

В публикации украинского агентства отмечается, что подобные нововведения могут привести к гибели гражданского населения. В частности, согласно Defense Express, похожие усовершенствования могли применяться в иранском зенитном ракетном комплексе «Тор» российского производства, который в январе текущего года сбил украинский самолет Boeing 737-800.

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О том, что «Панцирь» получит системы искусственного интеллекта, в июле сообщили «Известия».

В том же месяце в публикации Popular Mechanics была раскритикована идея голосового управления российским роботом «Маркер» на поле боя, над которым работают в Фонде перспективных исследований. «Опора на вооруженные автономные боевые машины может привести к непредвиденным последствиям, включая жертвы среди гражданского населения», — писало американское издание.