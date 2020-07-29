Россиянам назвали правила питания в жару

В жаркую погоду желательно придерживаться специального режима питания. Основные правила в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, лучше пропустить сытный обед и сделать основными приемами пищи завтрак и ужин, потому что они приходятся на относительно прохладную часть дня.

В нежаркое время можно есть рыбу и птицу, а в разгар жары следует перейти на легкие продукты: овощи, фрукты в умеренном количестве. Также рекомендуется молочный белок, который легче усваивается организмом. Например, кефир, окрошка.

Ранее врач-терапевт Ольга Кашубина говорила, что в жару употребление мороженого никак не влияет на здоровье и не помогает охладиться. При этом в нем много сахара, поэтому надо следить за потребляемым количеством продукта.