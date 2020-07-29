Служба безопасности Украины (СБУ) задержала организаторов серии взрывов в Киеве. Об этом в среду, 29 июля, сообщает «ЛIГА.Новости».

Злоумышленники с помощью самодельных устройств устроили взрыв возле станции метро «Шулявская» и в жилом доме на Подоле. Одно устройство было обезврежено около метро «Минская», еще одно обнаружено на сортировочной станции после анонимного звонка.

После первого взрыва организаторы теракта требовали у СБУ и МВД перечислить им 50 биткоинов стоимостью 500 тысяч долларов.

17 июля возле «Шулявской» произошел взрыв в мусорной урне, пострадал один человек. Взрыв в жилом доме случился 27 июля. Были выбиты стекла, но никто не пострадал.

Кроме того, 21 июля дважды судимый 45-летний Максим Кривош захватил в заложники пассажирский автобус в Луцке. Он потребовал, чтобы власти признали себя «террористами в законе», а президент Владимир Зеленский прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года об издевательствах над животными. Зеленский записал соответствующее видео и лично позвонил террористу. Тот отпустил заложников и сдался.