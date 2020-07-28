Захвативший автобус украинский террорист раздавал заложникам деньги

Украинский террорист Максим Кривош, захвативший пассажирский автобус в Луцке 21 июля, перед освобождением раздал заложникам деньги и извинился. Об этом сообщила местная телекомпания «Аверс» со ссылкой на собственные источники, пишет «Фокус».

В сумках Кривоша, помимо взрывчатки и петард, находились упакованные пачки иностранной валюты. Опрошенные журналистами заложники утверждают, что купюры были сувенирные. После задержания Кривоша они оказались разбросаны по салону. Адвокат злоумышленника сказал, что при задержании у его подзащитного изъяли несколько сотен гривен.

Материалы по теме Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе

Захватив заложников, Кривош потребовал, чтобы первые лица государства, в том числе глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Петр Порошенко, признали себя «террористами в законе», а Владимир Зеленский прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года об издевательствах над животными. Спустя несколько часов украинский президент записал соответствующее видео и лично позвонил Кривошу, после чего тот отпустил заложников и сдался.

Известно, что 45-летний Кривош был дважды судим и написал книгу «Философия преступника».