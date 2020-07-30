В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом

В Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, наметился спад числа новых случаев заражения, в то время как в других странах Европы в последние дни, напротив, фиксируется прирост числа инфицированных. Об этом пишет Newsweek.

Так, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по данным на 29 июля, число новых случаев заражения в Швеции на 100 тысяч населения за последние 14 дней снизилось на 54 процента. Среднесуточное число инфицирований в стране также снижается на протяжении всего последнего месяца. Сокращается и количество летальных случаев, фиксируемых каждые сутки: если за 15 апреля в стране было зарегистрировано 115 смертей от коронавируса, то за 29 июля — всего две.

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При этом в других европейских странах заболеваемость после временного спада снова начала расти. Так, в Испании, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах за минувший месяц число новых случаев увеличилось на 40-200 процентов.

Как заявил ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл (Anders Tegnell), эти цифры свидетельствуют о том, что стратегия страны по борьбе с коронавирусом оказалась «в значительной степени успешной». По его словам, шведские власти не вводили официальных ограничительных мер, однако жители страны по собственной инициативе снизили интенсивность своих социальных контактов и соблюдали ряд предосторожностей. В итоге политика Швеции оказалась столь же эффективной, сколь политика других стран, которые придерживались строгих ограничений.

По последним данным, в Швеции зафиксировано чуть более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в стране умерли 5739 человек. В настоящее время страна занимает восьмое место в мире по числу смертей от коронавируса на 100 тысяч населения.

Ранее в июле сообщалось, что шведскому бизнесу удалось избежать массовых банкротств на фоне пандемии коронавируса, несмотря на прогнозы критиков, предсказывавших экономике страны крах. По мнению аналитиков, это стало итогом отказа Швеции от карантина.