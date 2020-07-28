Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков

Шведские компании отчитались о доходах во втором квартале, которые значительно превышают ожидания рынка. Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.

«Я никогда не видел такой высокой доли компаний, которые отчитались о гораздо большей прибыли, чем ожидалось. Это почти каждая фирма», — сказал Эсбьорн Лундевалл, аналитик шведского банка SEB. От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux — компании показывают хорошие результаты, даже если в некоторых случаях это не такое сильное падение, как опасались аналитики. Это стало итогом отказа Швеции от карантина, пишет издание.

Материалы по теме Союз спасения Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро «Мы словно участвуем в эксперименте» Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?

Один из крупнейших банков страны Swedbank сообщил о прибыли во втором квартале в 6 миллиардов крон (683 миллиона долларов), что немного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но почти на 40 процентов опережает ожидания аналитиков. Крупные компании, которые в начале кризиса бросились в Swedbank за новыми кредитами, начали их погашать, в то время как малые предприятия не занимали столько, сколько ожидалось.

Однако шведские компании делятся на тех, кто ориентирован на внутренний рынок и на экспорт. Первые больше всего выиграли от отсутствия карантина, вторые же сильнее пострадали от сокращения глобального спроса. Мартин Лундштедт, генеральный директор Volvo, сказал, что падение продаж на 38 процентов было «беспрецедентным».

Экономисты прогнозируют, что ВВП Швеции в этом году снизится примерно на 5 процентов, что сопоставимо с Норвегией и Данией, но намного лучше показателей Италии, Великобритании или Франции.

Правительство Швеции с самого начала решило не вводить жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. В стране не запрещали работу общественных заведений и выезд за границу. Это обернулось более высоким уровнем заболеваемости по сравнению с другими странами региона. Власти объясняли свои действия стремлением спасти экономику.